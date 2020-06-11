Сезон-2020 MotoGP стартует в Испании 19 июля

Стал известен календарь чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) сезона-2020.
Сезон стартует этапов Испании 19 июля, сообщает пресс-служба соревнований. На данный момент подтверждено 13 этапов, семь из них пройдут в Испании.
В четверг был обнародован календарь MotoGP, в нем опубликованы даты 13 европейских этапов, гонки будут проходить с июля по ноябрь. 14-17 Гран-при Аргентины, США, Таиланда и Малайзии требуют подтверждения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ралли-марафон «Дакар» в 2021 году пройдёт в Саудовской Аравии с 3 по 15 января, сообщает пресс-служба оргкомитета гонки. Старт и финиш соревнований предусмотрен в Джидде. Отмечается, что на «Дакаре-2021» будет 11 спецучастков.