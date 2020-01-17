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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда «Дакар-2020» в зачёте грузовиков.

В команду также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов. Второе место занял экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шипалова. Третьим — белорусский эпипаж «МАЗа» под управлением Сергея Вязовича....