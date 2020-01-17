Экипаж российской команды Snag Racing под управлением Сергея Карякина занял второе место в ралли-рейде «Дакар-2020» в категории багги. В этом году соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии.
На заключительном этапе Карякин занял четвёртое место. Первое место в общем зачёте занял американец Кейси Карри (Can-Am), третье место занял чилиец Франсиско Лопес Контардо (Can-Am).
Ранее экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, писал NEWS.ru.
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