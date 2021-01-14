Сэр Льюис хочет миллионы: «Мерседес» тянет с подписанием Хэмилтона

Приятно осознавать, что руководство «Формулы-1» согласовало график Гран-при, так что старт нового сезона мы увидим уже в марте. Но одно остаётся загадкой — сможем ли мы насладиться выступлениями семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона. Почему пилот не заключает новый контракт с «Мерседесом»? В чём загвоздка, может, проблема в самом спортсмене? Неужели рыцарский титул ударил по голове? В этих и других вопросах разбирается NEWS.ru.

Бесспорный факт, Льюис завершил 2020 год по-королевски: вот он сравнялся с достижениями легендарного Михаэля Шумахера, вот, где-то даже его обошёл (например, по числу побед на этапах Гран-при, в общей сложности на счету Хэмилтона 95 побед и 98 поул-позиций), поднял свой седьмой чемпионский кубок и даже удостоился чести быть посвящённым в рыцари. А вот 2021 год начал новоиспечённый сэр пока не совсем понятно — лидер «Формулы-1» продолжает находиться без контракта (читайте: «без работы»). Отец гонщика, Энтони, убеждён, что сын продолжит карьеру в «Ф-1». Тогда что же не так?

Вольфф просто хочет от него избавиться, ссылаясь на коронавирус?

У исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа не раз интересовались, что мешает заключить новое соглашение с лучшим пилотом команды в течении сезона. Его ответ всегда был прост — такие вопросы необходимо решать тет-а-тет, а вокруг гуляет коронавирус, Льюис старается оградить себя от лишней коммуникации (это всё равно не помогло спортсмену). Ну, допустим. Хотя, подождите, они же находились вместе на всех Гран-при. Вот и первая нестыковка. Руководству других команд как-то удавалось наладить отношения с теми, в ком были заинтересованы. Возьмите тот же «Феррари». Что мешало Вольффу и британцу?

Затем, за несколько гонок до окончания сезона Вольфф уже оправдывался иначе — Льюис и команда не должны отвлекаться от борьбы за титул. Ладно, вот Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира, но продолжения диалога не видно. Или британец даже после перенесённого вируса решил закрыться в доме и не с кем не общаться? Вроде бы нет.

Льюис Хэмилтон instagram.com/lewishamilton

Может, всё дело в возрасте британца?

Ему уже 36 лет. «Серебряным стрелам» уже нужна свежая кровь. Спортсмен понимает, что задержаться в «Королевских гонках» на длительный срок вряд ли получится, но и на сезонное соглашение не хочет соглашаться. De Telegraaf поговаривает, что британец надеется заполучить контракт на четыре года, Вольфф в свою очередь сократил его до двух лет (в идеале до одного сезона). Это, конечно, также обсуждению не подлежит . Логика ясна: растёт Макс Ферстаппен, который завершил сезон за «Ред Булл» на третьем месте в личном зачёте. Да и других молодых и голодных до побед игроков на этом поприще хватает. Вон, болельщики призывают обратить внимание на Джорджа Рассела, который по мнению фанатов и экспертов был бы как минимум дешевле.

Теперь Тото в беседе уверяет, что «Мерседес» готов найти замену Хэмилтону в случае, если он примет решение расстаться с командой. Интересно, в связи с чем пилоту лучшего концерна уходить сейчас по собственному желанию?

Лучшие друзья Хэмилтона — это миллионы

Возможно, он и не хочет уходить, а просит слишком много денег. Несмотря на то, что «Мерседес» не должен страдать от нехватки финансовых средств, но все мы понимаем, что пандемия всё равно сильно ударила по бюджету. «Даймлер» (немецкий автомобильный концерн) в 2020-м году основательно сократил выплаты, и если Хэмилтону в этих условиях поднимут зарплату, то представьте, как отреагирует мир? Хотя недавно Вольфф подписал трехлетнее соглашение с британской многонациональной нефтехимической компанией, согласно которому «нефтяники» приобрели значительную долю «Мерседеса». Так что дополнительные деньги нашлись. Очевидно, что, достигнув и даже обогнав Шумахера, Льюис хочет большего. По информации De Telegraaf чемпион потребовал почти 45 миллионов евро (40 в качестве зарплаты и остальное призовые деньги команды).

Думается, что найти консенсус всё-таки удастся, хоть обсуждения уж слишком сильно затянулись и притягивают внимание. Внутри команды отказываются как-либо комментировать происходящее, называя всё это пустыми домыслами. Но вряд ли «Мерседес» не держит в голове «план Б», согласно которому можно легко прожить и без Льюиса. Так что единственный, кто может выйти из сложившейся ситуации в числе проигравших — британский автогонщик. У него как раз альтернативы нет, другие команды уже определились с игроками на следующий сезон. А вот у «Мерседеса» в случае чего выход найдётся.

Так что, если Хэмилтон не хочет завершать карьеру, то необходимо точно просчитать все исходы его требований. А судя по словам его отца, пока в планы 36-летнего спортсмена прощаться с командой не входит. В интервью TalkSport Хэмилтон-старший заявил , что «Льюису нравятся гонки и то, чем он занимается, он продолжит карьеру». Занимательно. Что ж, посмотрим.

В любом случае даже если продолжить свой путь в «Формуле-1» не удастся, потеря обидна, но не велика — на смену должны прийти новые лица и чемпионы.