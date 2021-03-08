Сазонов и Шерметинский выиграли 3-й этап чемпионата России по симрейсингу

https://static.news.ru/photo/4cd080ac-80a7-11eb-b120-96000091f725_660.jpg Фото: SMP Racing

Георгий Сазонов стал победителем третьего этапа Всероссийского киберспортивного чемпионата по симрейсингу в категории Аm на виртуальной австралийской трассе Mount Panorama в Батерсте.

Квалификацию выиграл лидирующий на данный момент в личном зачёте Сергей Скиданов, вторым со стартовой решётки ушёл Сазонов. В самом начале гонки Скиданов допустил ошибку, задел ограждение и повредил автомобиль, в итоге ему пришлось вернуться в гонку после пит-стопа во втором десятке участников.

В это время лидерство в заезде перешло Сазонову, который смог удержаться во главе пелотона до самого финиша. Вторым финишировал Станислав Репаков, третьим — Даниил Тылык.

В категории Silver третий этап выиграл Иван Шерметинский, на втором месте финишировал Егор Огородников, третий — Ярослав Шевырталов.

Четвёртый этап Всероссийского киберспортивного чемпионата по симрейсингу состоится 21 марта на виртуальной трассе Сузука (Япония). В соревновании примут участие пилоты трёх лиг: Am, Silver и Pro. Участники лиг Pro, Silver и Am соревнуются на автомобилях категории GT3: Mercedes-Benz, Ferrari, Bentley, McLaren, Audi и других. Машины получили персональные ливреи, и некоторые из них окрашены в цвета партнёров Всероссийского киберспортивного чемпионата по симрейсингу.

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