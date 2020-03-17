Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри написал открытое письмо болельщикам в связи с пандемией коронавируса.
Прежде всего, наш главный приоритет — здоровье и безопасность болельщиков, команд и организаторов «Формулы-1», а также общества в целом, — написал Кэри.
Он принёс свои извинениями перед болельщиками за отмененные гонки, но назвал такие меры правильными и нужными. Кэри подчеркнул, что в нынешней ситуации невозможно точно сказать о будущем соревнований, они возобновятся, как только это будет безопасно.