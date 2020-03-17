https://static.news.ru/photo/50bdfa8c-6839-11ea-a21d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри написал открытое письмо болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

Прежде всего, наш главный приоритет — здоровье и безопасность болельщиков, команд и организаторов «Формулы-1», а также общества в целом, — написал Кэри.

Он принёс свои извинениями перед болельщиками за отмененные гонки, но назвал такие меры правильными и нужными. Кэри подчеркнул, что в нынешней ситуации невозможно точно сказать о будущем соревнований, они возобновятся, как только это будет безопасно.

A letter to all F1 fans pic.twitter.com/eRjoQb24GS — Formula 1 (@F1) March 17, 2020

Ранее был отменён первый этап «Формулы-1» в Австралии (15 марта), писал NEWS.ru. На данный момент отменены первые три этапа чемпионата мира.