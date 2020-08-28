Россиянин Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии

Российский гонщик Роберт Шварцман стал победителем второй гонки бельгийского этапа «Формулы-2» в Бельгии.
20-летний пилот одержал третью победу в сезоне и вышел в лидеры общего зачёта, набрав 132 очка.
В то же время второе место досталось партнёру Шварцмана по команде Мику Шумахеру. Тройку лидеров замкнул Чжоу Гуанью.
Россиянин Никита Мазепин достиг финиша четвёртым, а Артём Маркелов — восьмым.
Ранее NEWS.ru писал, что Шварцман представил особый дизайн шлема для этапа серии в Бельгии. Предмет экипировки посвящён его отцу, который в апреле скончался от коронавируса в возрасте 52 лет.
На шлеме, выполненном в бело-золотой гамме, размещены несколько фотографий Михаила Шварцмана, символ Академии Ferrari, за которую выступает гонщик, и надпись: «Папа всегда со мной».
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