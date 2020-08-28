Россиянин Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии

https://static.news.ru/photo/e0ae7cca-eaac-11ea-9f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/robertshwartzman

Российский гонщик Роберт Шварцман стал победителем второй гонки бельгийского этапа «Формулы-2» в Бельгии.

20-летний пилот одержал третью победу в сезоне и вышел в лидеры общего зачёта, набрав 132 очка.

В то же время второе место досталось партнёру Шварцмана по команде Мику Шумахеру. Тройку лидеров замкнул Чжоу Гуанью.

Россиянин Никита Мазепин достиг финиша четвёртым, а Артём Маркелов — восьмым.

Ранее NEWS.ru писал, что Шварцман представил особый дизайн шлема для этапа серии в Бельгии. Предмет экипировки посвящён его отцу, который в апреле скончался от коронавируса в возрасте 52 лет.

На шлеме, выполненном в бело-золотой гамме, размещены несколько фотографий Михаила Шварцмана, символ Академии Ferrari, за которую выступает гонщик, и надпись: «Папа всегда со мной».