Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

https://static.news.ru/photo/6c67bbae-c39e-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: James Gasperotti/Global Look Press

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, выиграл первую гонку второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.

Вторым стал японец Юки Цунода из Carlin, третье место занял китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй. Партнёр Шварцмана по команде Мик Шумахер финишировал четвёртым. Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) завершил гонку на 14-м месте, Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) сошёл с трассы после ошибки на установочном круге.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье, 12 июля.

Ранее сообщалось, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Карлос Сайнс на «Макларене». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят будет стартовать в гонке с 14-го места, его партнёр по команде Пьер Гасли стал в квалификации восьмым, писал NEWS.ru.