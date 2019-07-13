Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сообщил о предстоящем отцовстве.

Это должно случиться уже скоро, но мы думаем, что всё же после гонки. Да, всё уже устроено как надо. За это я точно не переживаю. Определённо, нас ждёт интересный опыт. Новости будут со дня на день, — цитирует Квята «СЭ».

Подруга Квята — Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.

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