https://static.news.ru/photo/204da1b8-a561-11e9-81dc-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сообщил о предстоящем отцовстве.
Это должно случиться уже скоро, но мы думаем, что всё же после гонки. Да, всё уже устроено как надо. За это я точно не переживаю. Определённо, нас ждёт интересный опыт. Новости будут со дня на день, — цитирует Квята «СЭ».
Подруга Квята — Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике.
Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.