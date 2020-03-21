https://static.news.ru/photo/92016a8c-6b5f-11ea-a25d-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман выступит за команду «Феррари» в первой виртуальной гонке в классе машин «Формула-1», которая состоится 22 марта.

Приглашение принять участие в виртуальной гонке «Формулы-1» я получил от «Феррари». У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать, — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

Он отметил, что имеет не такой большой опыт игры в кибергонках, как другие спортсмены, поэтому уверен, что соревнования станут сложным испытанием для него.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Роберт Шварцман в сезоне-2020 будет выступать в «Формуле-2», где станет партнёром немецкого пилота Мика Шумахера по команде Prema.

NEWS.ru также писал, что «Формула-1» проведёт виртуальные автогонки вместо отменённых из-за распространения коронавируса этапов с участием гонщиков начиная с 22 марта. Из-за пандемии коронавируса были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако, а также отменён стартовый этап в Австралии и Китае.