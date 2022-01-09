Российский гонщик попал в аварию на гонках в Дакаре

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Команда гонщика и депутата Заксобрания Свердловской области Сергея Карякина, выступающая в зачёте серийных мотовездеходов, попала в ДТП на седьмом этапе ралли «Дакар». Сообщение об этом появилось на странице команды в Instagram. На этом экипаж выбыл из соревнований, поскольку машина восстановлению не подлежит.

Команда: экипаж попал в столкновение на СУ (спецучастке этапа ралли. — NEWS.ru). С парнями всё в порядке, — говорится в тексте.

Карякин пояснил, что «один нерадивый гонщик» выскочил российскому экипажу навстречу. В результате произошло лобовое столкновение на скорости примерно 100 км/ч.

Для нас гонка закончена, — посетовал он.

Штурман Антон Власюк добавил, что столкновение произошло на участке трассы, где организаторы устроили ловушку. Вторым участником ДТП стал экипаж № 333.

К сожалению, машину после такого удара восстановить будет невозможно. У штурмана экипажа № 333, похоже, сломан позвоночник. Удар был настолько сильным, что у нас загнуло задние рычаги, — рассказал он.

Карякин выиграл ралли «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов, а также является серебряным призёром «Дакара-2020» в классе Т3. В этом году после шести этапов его экипаж был восьмым в общем зачёте мотовездеходов.

Ранее сообщалось, что на ралли-марафоне «Дакар-2021» КамАЗ Антона Шибалова столкнулся с пролетавшим вертолётом. В результате аварии никто не пострадал.