Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский гонщик Сергей Боричев скончался на соревнованиях по драг-рейсингу в Подмосковье.

Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла 27 июля в посёлке Быково (Раменский район) на проходившем там турнире «Московская Миля». Боричев не справился с управлением и вылетел с трассы. Столкнувшись с телевизионной вышкой, автомобиль загорелся. Отмечается, что работники скорой помощи не смогли спасти жизнь гонщика.

В связи с автокатастрофой начато расследование обстоятельств ДТП.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.

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