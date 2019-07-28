https://static.news.ru/photo/23401954-b11f-11e9-b05d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский гонщик Сергей Боричев скончался на соревнованиях по драг-рейсингу в Подмосковье.

Как сообщает РЕН ТВ , трагедия произошла 27 июля в посёлке Быково (Раменский район) на проходившем там турнире «Московская Миля». Боричев не справился с управлением и вылетел с трассы. Столкнувшись с телевизионной вышкой, автомобиль загорелся. Отмечается, что работники скорой помощи не смогли спасти жизнь гонщика.

В связи с автокатастрофой начато расследование обстоятельств ДТП.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.