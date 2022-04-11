Российский гонщик кинул «зигу» во время награждения на ЧЕ по картингу

Российский гонщик Артём Севорюхин победил на чемпионате Европы по картингу среди юниоров в Португалии и во время церемонии награждения кинул «зигу» — исполнил нацистское приветствие. Спортсмен формально выступает под флагом Италии из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине. Видео с награждения доступно в Telegram-канале «Двач».

Международная автомобильная федерация удалила со своего сайта все публикации, связанные с итогами этапа, а в социальных сетях закрыла комментарии к новостям. Официальных комментариев относительно поведения россиянина ещё нет.

На своей странице во «ВКонтакте» Артём прокомментировал данную ситуацию, сказав, что общественность неправильно поняла его поступок. По его словам, он хотел «послать сердечки команде».

Ранее американская команда «Формулы-1» «Хаас» объявила о расторжении контрактов с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за спецоперации РФ на Украине. Также Россия лишилась этапа Гран-при в Сочи.