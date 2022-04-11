Российский гонщик извинился на камеру за нацистский жест

Российский гонщик Артём Северюхин принёс извинения за скандальный жест в своём исполнении на церемонии награждения на чемпионате Европы по картингу. Он отметил, что никогда не поддерживал нацизм и его просто неправильно поняли. Видео доступно в Telegram-канале Российской автомобильной федерации.

Я хотел бы извиниться за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества, — заявил гонщик.

Он также отметил, что пытался своим жестом выразить благодарность команде Италии, за которую ему разрешили выступать. Северюхину пришлось выступать под чужим флагом из-за санкций в отношении российского спорта.

Ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест, — добавил он.

Артём Северюхин выиграл чемпионат Европы по картингу среди юниоров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал решение Международной автомобильной федерации (FIA), которая обязала всех российских пилотов подписать декларацию, в которой есть запрет на употребление слов «русский» и «Россия». По мнению парламентария, эта позиция FIA является не только дискриминацией по национальному признаку, но и имеет много общих черт с идеологией Третьего рейха.