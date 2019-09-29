https://static.news.ru/photo/3b108966-e29c-11e9-a60e-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: robertshwartzman/instagram.com

Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман стал третьим во второй гонке заключительного этапа чемпионата «Формулы-3» в Сочи.

Дистанцию он проехал за 39 минут 5,885 секунды, уступив эстонскому гонщику Юри Випсу из Hitech и партнёру по команде Маркусу Армстронгу из Новой Зеландии. Они заняли первое и второе места соответственно.

Шварцман набрал в общем зачёте 212 очков, чем обеспечил себе победу в чемпионате. В тройку лидеров также вошли Армстронг (158) и индийский пилот Prema Racing Джехан Дарувала (157), передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Шварцман стал вторым в первой гонке чемпионата в Сочи и уже тогда обеспечил себе победу.