Роберт Шварцман показал дизайн шлема, посвящённого умершему отцу

https://static.news.ru/photo/069f81e2-e916-11ea-af5c-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: smtfhw/wikipedia.org

Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман представил особый дизайн шлема, который он наденет на этапе серии в Бельгии. Предмет экипировки будет посвящён его отцу, который в апреле скончался от коронавируса в возрасте 52 лет.

На шлеме, выполненной в бело-золотой гамме, размещены несколько фотографий Михаила Шварцмана, символ Академии Ferrari, за которую выступает гонщик, и надпись: «Папа всегда со мной».

robertshwartzman/Instagram.com

В текущем сезоне Роберт Шварцман является одним из претендентов на титул в «Формуле-2». После первой половины сезона он уступает Каллуму Илотту 18 очков.

Как писал NEWS.ru, ранее 23-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) забил гол в ворота «Сочи» и посвятил его умершей матери.