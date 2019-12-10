Российский автогонщик Александр Доросинский прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По моему мнению, это очень печальное и закономерное событие. Спорт, политика и экономика — смешались. Эти ограничения не касаются гонщиков, поэтому мы смело поедем представлять нашу страну на ралли-марафон «Дакар-2020», — цитирует Доросинского Dakar Russia.
На ралли «Дакар-2020» Доросинский выступит в категории Т1 (внедорожники) в команде X-raid (заводская команда BMW).
Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
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