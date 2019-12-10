https://static.news.ru/photo/d4d5d726-1aa1-11ea-b26d-fa163e074e61_660.jpg Александр Доросинский Фото: Dakar Russia

Российский автогонщик Александр Доросинский прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По моему мнению, это очень печальное и закономерное событие. Спорт, политика и экономика — смешались. Эти ограничения не касаются гонщиков, поэтому мы смело поедем представлять нашу страну на ралли-марафон «Дакар-2020», — цитирует Доросинского Dakar Russia.

На ралли «Дакар-2020» Доросинский выступит в категории Т1 (внедорожники) в команде X-raid (заводская команда BMW).

Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.