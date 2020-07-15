«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

https://static.news.ru/photo/ef03dd8c-c68b-11ea-8644-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES/Global Look Press

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» пилот «Феррари» Себастьян Феттель провёл переговоры с английской командой «Рейсинг Пойнт», которая предложила гонщику контракт.

Совладелец компании «Астон Мартин» и команды «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл предложил Феттелю многолетнее соглашение. Официальное заявление может быть сделано в ближайшие недели, сообщает Bild.

Накануне СМИ сообщали, что Феттель перейдёт в «Ред Булл» после завершения сезона-2020. При этом переходе российский пилот Даниил Квят лишится места в команде «Альфа Таури». Но советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи о переходе в команду «Формулы-1» «Ред Булл» Феттеля.

Ранее сообщалось, что Марко считает, что Феттель продолжит карьеру в «Формуле-1», если присоединится к «Мерседесу». После завершения текущего сезона Феттель покинет «Феррари», однако автогонщик отказался от предложения о сотрудничестве с «Макларен». Также NEWS.ru писал, что стало известно, кто сменит Сайнса в «Макларене».