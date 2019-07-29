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Во время Гран-при Германии механики «Ред Булла» помогли команде установить новый рекорд по скорости пит-стопа.

Машина Макса Ферстаппена покинула боксы команды спустя 1,88 секунды после заезда в них. «Быкам» удалось обновить своё собственное достижение, которое было установлено во время Гран-при Великобритании.

Тогда на обслуживание болида Пьера Гасли потребовалась 1,91 секунды, сейчас механики «срезали» с этого времени 0,03 секунды. Гоночный уик-энд в Германии завершился победой Ферстаппена.

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