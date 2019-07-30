Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.
Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль в надёжных руках, о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает сражаться, — цитирует Тодта Daily Mail.
В конце декабря 2013 года гонщик серьёзно пострадал во время катания на лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями. Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.
В декабре 2018-го стало известно, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Ранее News.ru сообщал, что семья легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера анонсировала создание виртуального музея накануне 50-летия гонщика.