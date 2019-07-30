https://static.news.ru/photo/95f780b0-b2df-11e9-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.

Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль в надёжных руках, о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает сражаться, — цитирует Тодта Daily Mail.

В конце декабря 2013 года гонщик серьёзно пострадал во время катания на лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями. Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.

В декабре 2018-го стало известно, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее News.ru сообщал, что семья легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера анонсировала создание виртуального музея накануне 50-летия гонщика.