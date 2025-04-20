«Колесо обулось само!»: чудесное возвращение шины на дрифте попало на видео С машины Перепелицы слетела шина и вернулась на место на чемпионате по дрифту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На чемпионате по дрифту в Санкт-Петербурге во время заезда с автомобиля гонщика Артема Перепелицы на одном из поворотов слетела шина, но затем она сразу же вернулась на место, пишет Telegram-канал Mash. Покрышка укатила с трассы прямо на поле, изменила траекторию, догнала машину и сама наделась на колесо.

Разувается автомобиль Артема — и улетает колесо. И обратно возвращается! Да! Вы видели, что было сейчас, друзья? Колесо обулось обратно на диск! — вскричал комментатор.

Ранее потомственный автогонщик из Испании Карлос Сайнс, представляющий «Уильямс», получил штраф в €10 тысяч (930 тысяч рублей) за опоздание на церемонию исполнения гимна Японии на Гран-при «Формулы-1». У него были проблемы с желудком. За день до церемонии всех гонщиков попросили уважительно относиться к гимну принимающей страны.

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен до этого одержал победу на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1», который состоялся на автодроме «Судзука» в Японии. Вторую строчку занял британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис, а третью — австралиец Оскар Пиастри. Ферстаппен проехал круг за 1 минуту 26,983 секунды.