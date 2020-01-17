https://static.news.ru/photo/8989e2dc-391c-11ea-b6a9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Каргинов Фото: kamazmaster.ru

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, ставший победителем ралли-марафона «Дакар-2020», рассказал о преимуществе российских автомобилей. В этом году соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии.

За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами. Для нас было важно подтвердить первенство «КАМАЗ-мастера» в грузовом зачёте «Дакара» и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой, — сказал Каргинов.

Семикратный победитель «Дакара» и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал успешное выступление россиян в соревнованиях.

Счастлив, что нам удалось порадовать наших многочисленных болельщиков и партнёров команды. Это была непростая победа, каждый участник команды «КАМАЗ-мастер» сделал всё, чтобы её добиться, — приводит слова Чагина пресс-служба команды.

Он также отметил, что новое место проведения «Дакара» порадовало интересными маршрутами и захватывающей борьбой.

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда «Дакар-2020» в зачёте грузовиков. В команду также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов. Второе место занял экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шипалова. Третьим — белорусский эпипаж «МАЗа» под управлением Сергея Вязовича, писал NEWS.ru.