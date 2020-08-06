Pirelli назвал причину разрушения колеса на машине Даниила Квята

Официальный поставщик шин в «Формуле-1» Pirelli обнародовал результаты расследования причин повреждения заднего правого колеса на машине Даниила Квята на 13-м круге Гран-при Великобритании.
Российский гонщик сначала взял вину на аварию за себя, но, как выяснилось позднее, вылет произошёл из-за разрушения колеса. Как заявили в Pirelli, согласно результатам расследования, шина не связана с произошедшим,
Механическая проблема привела к перегреву внутренней части обода колеса и борта шины. Из-за перегрева борт шины потерял герметизацию, что привело к падению давления. Так что сама шина никак не связана с произошедшим, — говорится в заявлении компании.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Pirelli Motorsport Марио Изола предполагал, что авария российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в Маготтсе на Гран-при Великобритании была, скорее всего, вызвана медленным проколом правого заднего колеса.
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