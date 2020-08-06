Pirelli назвал причину разрушения колеса на машине Даниила Квята

https://static.news.ru/photo/19e1020c-d873-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный поставщик шин в «Формуле-1» Pirelli обнародовал результаты расследования причин повреждения заднего правого колеса на машине Даниила Квята на 13-м круге Гран-при Великобритании.

Российский гонщик сначала взял вину на аварию за себя, но, как выяснилось позднее, вылет произошёл из-за разрушения колеса. Как заявили в Pirelli, согласно результатам расследования, шина не связана с произошедшим, передаёт Autosport.com.

Механическая проблема привела к перегреву внутренней части обода колеса и борта шины. Из-за перегрева борт шины потерял герметизацию, что привело к падению давления. Так что сама шина никак не связана с произошедшим, — говорится в заявлении компании.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Pirelli Motorsport Марио Изола предполагал, что авария российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в Маготтсе на Гран-при Великобритании была, скорее всего, вызвана медленным проколом правого заднего колеса.