Автоспорт

Пилоты Российской серии кольцевых гонок сразятся виртуально

12:07, 13 апреля 2020
RaceRoom Racing Experience RaceRoom Racing Experience Фото: Sector3 Studios

Виртуальная гонка Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) пройдёт 15 апреля с участием реальных пилотов на платформе симулятора RaceRoom Racing Experience.

Как пишет Autosport, три десятка пилотов на автомобилях российского класса «Туринг» (международный класс TCR) сразятся на малайзийской трассе Сепанг.

Гонка LADA Sport ROSNEFT eRace пройдёт в три этапа. По итогам тренировки и квалификации 25 лучших гонщиков примут участие в финальном заезде, хронометраж которой будет соответствовать реальной гонке продолжительностью 40 минут.

Специальным гостем гонки станет француз Лоран Хургон, тест-пилот и инженер Renault Sport.

Как ранее писал NEWS.ru, в связи с распространением в мире инфекции коронавируса все спортивные чемпионаты приостановлены на неопределённое время, и чтобы хоть как-то минимизировать риск финансовых потерь и порадовать болельщиков, некоторые турниры перешли в онлайн-режим.

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