Пилоты Российской серии кольцевых гонок сразятся виртуально

Виртуальная гонка Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) пройдёт 15 апреля с участием реальных пилотов на платформе симулятора RaceRoom Racing Experience.
Как
Гонка LADA Sport ROSNEFT eRace пройдёт в три этапа. По итогам тренировки и квалификации 25 лучших гонщиков примут участие в финальном заезде, хронометраж которой будет соответствовать реальной гонке продолжительностью 40 минут.
Специальным гостем гонки станет француз Лоран Хургон, тест-пилот и инженер Renault Sport.
Как ранее писал NEWS.ru, в связи с распространением в мире инфекции коронавируса все спортивные чемпионаты приостановлены на неопределённое время, и чтобы хоть как-то минимизировать риск финансовых потерь и порадовать болельщиков, некоторые турниры перешли в онлайн-режим.
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