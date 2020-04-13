Пилоты Российской серии кольцевых гонок сразятся виртуально

Фото: Sector3 Studios

Скончался известный британский автогонщик Стирлинг Мосс. Ему было 90 лет. Он умер после продолжительной болезни в своём доме. Последние минуты жизни с ним была его супруга.

Покойный выступал в «королевских гонках» — «Формуле-1» — с 1951 по 1961 год. Дважды завершал сезон на втором месте, дважды выигрывал бронзу, но чемпионом не стал. Также Мосс принимал участие...