Пилоты «Формулы-1» считают зарплату Хэмилтона неприемлемой

https://static.news.ru/photo/c0e645d0-be01-11ea-9404-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/Mark Sutton/Global Look Press

Французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан высказался относительно заработной платы британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Мы обсуждали это с профсоюзом пилотов. Кто-то был за, кто-то — против. Думаю, это неприемлемо, что Льюис Хэмилтон получает более $40 миллионов, в то время как другие пилоты зарабатывают €150 тысяч за такую же работу, — цитирует Грожана GPFans.

Ранее сообщалось, что финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал первым в квалификации на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Второе время показал его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м, его напарник по команде француз Пьер Гасли оказался на строчку выше.

Чемпионат «Формулы-1» должен был стартовать в марте с гонки в Австралии, но был отсрочен из-за пандемии коронавируса. В итоге руководство F-1 составило новый календарь из первых восьми гонок, писал NEWS.ru.