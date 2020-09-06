Пилот Пьер Гасли впервые в своей карьере выиграл Гран-при «Формулы-1»

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Эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко поделилась общим впечатлением от Гран-при «Формулы-1», которая состоялась в Италии. По итогам гонки первое место занял Пьер Гасли «Альфа Таури». На втором месте оказался Карлос Сайнс, представляющий «Макларен». Третье место досталось Лэнс Стролл. Гонщик Макс Ферстаппен снялся с гонки.

Если все время Хэмилтона ставить на последний ряд, то можем наблюдать интересные гонки. Нет Ферстаппена, нет Хэмилтона, нет «Феррари», их форма не позволяет сражаться с агрессивными ребятами. Удивительная гонка, —...