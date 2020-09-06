Пилот Пьер Гасли впервые в своей карьере выиграл Гран-при «Формулы-1»

Французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли команды «Альфа Таури» занял первое место на Гран-при Италии.
Это первая победа на Гран-при «Фирмулы-1» в карьере 24-летнего гонщика,
ТАСС.
Второе место в заезде занял испанец Карлос Сайнс, выступающий за «Макларен», на третьем месте – Лэнс Стролл из «Рейсинг Поинт».
Российский пилот Даниил Квят, выступающий за «Альяа Таури», пришёл к финишу девятым.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по итогам квалификации Гран-при Италии первое место занял Льюис Хэмилтон из «Mercedes AMG». Он проехал трассу за 1 минуту 18,887 секунд.
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