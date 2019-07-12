https://static.news.ru/photo/b1ca33a6-a49c-11e9-8089-fa163e074e61_1024.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Французский пилот команды Формулы-1 «Хаас» Ромен Грожан разбил свой болид в ходе свободных заездов Гран-при Великобритании.

Перед выездом на трассу, француз слишком сильно выжал газ, потеряв контроль над машиной. В итоге он задел стену и потерял переднее антикрыло.

Гонщику пришлось выехать на встречное движение, где он имел смог развернуть болид. После инцидента француз выехал на трассу и проехал один круг без переднего антикрыла.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.