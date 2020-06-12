Пилот «Формулы-1» Квят захотел принять участие в боксёрском поединке

https://static.news.ru/photo/0a93d8fc-ad75-11ea-9506-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, представляющий команду «Альфа Таури», заявил, что хотел бы принять участие в боксёрском поединке.

Пилот рассказал, что в доме, где он живёт в Монте-Карло, открыли боксёрский зал, где он провёл несколько тренировочных боев в последнее время.

Мне очень нравится бокс, это мой второй любимый вид спорта. Хочу как-нибудь поучаствовать в любительском поединке, — сказал Квят на официальном Youtube-канале команды AlphaTauri.

Ранее крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала список автогонщиков, совершивших рекордное количество обгонов за сезон 2019 года. При этом издание не стало учитывать обгоны на первом круге, отметив, что в нынешнем сезоне средние показатели увеличились с 29,3 до 36,1. Лидером турнирной таблицы стал российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, писал NEWS.ru.