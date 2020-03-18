https://static.news.ru/photo/742be68a-69b2-11ea-9434-fa163e074e61_660.jpg Фото: FIA ERC/YouTube

Организаторы первого этапа чемпионата Европы по ралли (ERC) Азорских островов, который был перенесён на сентябрь из-за коронавируса, проведут виртуальную гонку.

Сообщается, что виртуальное ралли Азорских островов пройдёт с 23 по 29 марта на базе онлайн-игры Dirt Rally 2.0, которая доступна на платформах PlayStation 4 и Xbox One, пишет WRC-INFO.ru. Гонка будет состоять из 12 спецучастков, а спортсмены должны будут управлять автомобилями класса Rally2 (R5).

В связи с тем, что в DirtRally нет маршрута португальской гонки, гонщикам будут предложены спецучастки ралли Новой Зеландии, которые отдалено напоминают трассы Азорских островов.

Пока неизвестно, кто из действующих участников ERC будет в гонке, но многие экипажи используют различные автосимуляторы для подготовки.

Стартовый этап ралли Азорских островов должен был пройти с 26 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что ралли-рейд «Шёлковый путь — 2020» полностью пройдёт на территории России из-за распространения инфекции коронавируса, писал NEWS.ru.