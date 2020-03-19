https://static.news.ru/photo/f08577e4-69fa-11ea-9643-fa163e6e4271_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Этапы Гран-при чемпионата мира «Формулы-1» в Нидерландах, Испании и Монако перенесены из-за коронавируса на неопределённый срок, сообщает пресс-служба F1.

Принимая во внимание глобальное распространение коронавируса, после обсуждений с FIA (Международная автомобильная федерация) и тремя промоутерами принято решение отложить проведение Гран-при Нидерландов, Гран-при Испании и Гран-при Монако, — сказано в заявлении.

Решение принято в целях обеспечения здоровья и безопасности персонала, участников чемпионата и болельщиков.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отложеныэтапы в Бахрейне и Вьетнаме и отменёнстартовый этап в Австралии. Таким образом, отменены первые шесть этапов.

Ранее FIA сообщила, что ожидаемый срок старта «Формулы-1» — конец мая, но согласно календарю чемпионата в конце мая должен был пройти этап в Монако (24 мая), который перенесли. Следом в календаре значится в июне 7-й этап в Баку, писал NEWS.ru.