Оторвался под конец: Квят мог стать четвёртым на этапе «Формулы-1»

Этап Гран-при Бахрейна чемпионата мира «Формулы-1» показал потенциал российского гонщика Даниила Квята, с которым он не готов работать: вот и скорость есть, но старт гонки провалил, вынес с трассы Лэнса Стролла («Рейсинг Пойнт»), за что получил 10-секундный штраф, при этом гнал изо всех сил и не уступал Пьеру Гасли («Альфа Таури») по темпу. Да, результат оказался неутешительным, но к этому уже все привыкли. Так что и на Гран-при Сахира от россиянина можно было ожидать тот самый безрезультативный потенциал. Как в итоге сложилась гонка для российского пилота «Альфа Таури» и чем он сумел удивить — в материале NEWS.ru.

Даниилу однозначно повезло — с первого тренировочного заезда он нашёл свой темп, финишировав на пятом месте в полсекунды от «Мерседеса». Но уже в субботу, 5 декабря, этот задел пропал — на утренней тренировке он продемонстрировал 12-й результат. Что ж, впереди была лишь квалификация, которая должна была определить его стартовую позицию. И каково было удивление, когда в итоге он оказался шестым — лучший результат в этом сезоне, а борьба за это место в последнюю минуту стала лучшим выступлением за последние годы.

Как мы знаем, чем выше место квалификации, тем больше шансов зацепиться за призовые места. Однако по сложившейся давно традиции Даниил стартовал провально, пропустил Карлоса Сайнса из «Макларена» и Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт». В довольно плотной борьбе с соперниками 26-летнему спортсмену просто не удавалось прессинговать и прогрессировать. И команда приняла единственно верное, по их мнению, решение — замена «софта», которая поставила пилота в невыгодное положение. На первый взгляд казалось, будто всё не так плохо, Квят выехал из боксов пятым. Но это место быстро превратилось в восьмое, соперники-то в лице Стролла, Серхио Переса («Рейсинг Пойнт»), Эстебана Окона («Рено») и Александра Албона («Ред Булл») пит-стопы отложили — логично, ведь они стартовали на «медиуме», что давало им возможность выбора тактики с одним пит-стопом.

Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global look Press

К середине гонки Квят шёл на четвёртом месте — где-то сыграли роль ошибки соперников, где-то самому гонщику «Альфа Таури» удалось нагнать несколько секунд. Но стать третьим в этот момент оказалось просто невозможно — Сайнс не пропустил бы вперёд ни при каких обстоятельствах.

А вот дальше россиянин допустил ошибку, о которой, конечно, не мог знать: на 53-м круге Даниил отправился на пит-стоп. Это было слишком рано, потерпи он ещё круг-другой, и увидел бы уведомления о введении режима виртуального сейфти-кара. Тут картина изменилась кардинально — четвёртое место россиянина превратилось в девятое: Пересу, Строллу и Окону остановка была не нужна, Сайнс, Риккардо и Албон воспользовались опцией. И всё закончилось бы так, не допусти ошибку «Мерседес»: Даниилу удалось обойти Джорджа Расселла, пока тот менял шины в боксе, а Валттери Боттаса — на трассе благодаря провалу после рестарта. И вроде бы седьмое место — это неплохой показатель для россиянина, учитывая, что поднимался выше в этом сезоне он только один раз. Но чувство неудовлетворённости и незавершённости не покидает. Как будто он мог добиться значительно больших успехов.

При этом глава команды Франц Тост назвал эту гонку одной из лучших за «Альфа Таури».

Даниил провёл фантастическую гонку — это одна из его лучших гонок с нами. Седьмое место — это то, что заслуживала команда. У нас была скорость, чтобы находиться внутри топ-7, возможно, быть даже пятыми или шестыми — при большей удаче, — цитирует Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

И ведь правда Квят мог побороться даже за место выше названного президентом, если бы не потерял позицию на первом круге, если бы не воспользовался ранним пит-стопом, из-за которого опустился на две строчки. В конце концов, если бы он не свернул на остановку ближе к концу соревнований, а дождался бы «бесплатного» пит-стопа, то спокойно обошёл бы Риккардо и его «Рено», но в реальности Даниэль был уже далеко впереди. Так что при идеальном раскладе Даниил должен был стать четвёртым. Но автоспорт — это не шахматы. И как бы ты ни просчитывал ходы, какое-то событие может ошарашить, как гром среди ясного неба.

Да, Даниил всё равно взял очки, а что толку? Его не спасёт даже самое необыкновенное чудо. Нужно просто ждать Никиту Мазепина в «Хаасе». Сам Квят уже в открытую говорит, что без работы по окончании контракта с «Альфа Таури» не останется.

У меня много вариантов на 2021 год, и я открыт для новых вызовов. Я уверен, что буду конкурентоспособен где угодно. Но, наверное, сначала я нормально отдохну, — приводит слова Квята немецкое издание Motorsport-Total.

Здорово, что есть варианты, ещё лучше, что их много, но они точно не из «Королевских гонок». И именно это вызывает глубокое разочарование.