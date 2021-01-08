Организаторы Гран-при в Китае попросили «Формулу-1» перенести гонку

https://static.news.ru/photo/db0b0a4a-5352-11eb-9757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dppi/Florent Gooden/Global Look Press

Компания — промоутер Гран-при в Китае обратилась к руководству «Формулы-1» с просьбой перенести сроки проведения гонки из-за нестабильной ситуации с пандемией коронавируса на второе полугодие 2021 года.

Почти каждую неделю мы обсуждаем ситуацию с руководством «Формулы-1» посредством конференц-связи. Хотя календарь и составлен, нет уверенности в том, что наша гонка пройдёт в апреле. Мы рассчитываем перенести этап на вторую половину года и уже подали официальный запрос в «Формулу-1», — цитирует Autosport.com заявление генерального менеджера компании-промоутера Ибиня Яна.

Согласно согласованному расписанию гонок «Формулы-1», Гран-при Китая должен пройти с 9 по 11 апреля 2021 года в Шанхае. Ранее появлялись слухи о том, что первый этап чемпионата «Формулы-1» — гонка в австралийском Мельбурне, — который должен был состояться в начале марта, может быть перенесён из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране на фоне выявления нового штамма COVID-19 в Австралии. Окончательное решение о сроках проведения Гран-при Австралии станет известно в ближайшее время.

В Китае за последнюю неделю два города ввели жёсткий карантин из-за выявления около 140 случаев заражения коронавирусом.

Власти городов Шицзячжуан и Синтай провели массовое тестирование жителей на коронавирус. С 2 по 8 января в провинции Хэбэй было обнаружено 137 случаев заражения COVID-19 и выявлено почти 200 бессимптомных носителей вируса. Сейчас около четырёх тысяч человек, которые контактировали с заразившимися, находятся на жёстком карантине под наблюдением врачей.

Для китайских городов 137 случаев заражения — это рекордно высокий показатель после того, как стране, откуда изначально пошла пандемия, удалось полностью взять эпидемиологическую ситуацию под контроль в середине прошлого года.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР предположили, что скачок новых случаев заражения коронавирусом в Китае может быть связан с тем, что в страну попал новый европейский штамм инфекции.