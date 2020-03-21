https://static.news.ru/photo/65e81a56-6c52-11ea-9c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане намерены отказаться от проведения гонки летом 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Во время видеоконференции с участием руководителей «Формулы-1», Международной федерации автоспорта (FIA) и команд организаторы Гран-при Азербайджана заявили, что не хотят проводить гонку в Баку в сложившихся условиях, так как постройка временной трассы повлечёт за собой большие траты.

Помимо этого, в Баку опасаются распространения коронавируса, сообщает Motorsport.

Гран-при Азербайджана должен пройти 7 июня в Баку и стать первым стартом «Формулы-1» в сезоне-2020.

NEWS.ru также писал, что «Формула-1» проведёт виртуальные автогонки вместо отменённых из-за распространения коронавируса этапов с участием гонщиков начиная с 22 марта. Из-за пандемии коронавируса были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако, а также отменён стартовый этап в Австралии и Китае.