Организаторы «Формулы Е» отменили этапы в Лондоне и Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/6bfc2ade-8c61-11ea-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ABB Formula E/facebook.com

Организаторы чемпионата «Формула-Е» отменили этапы Гран-при в Лондоне и Нью-Йорке.

Территории, на которых планировалось проложить временные трассы для гонок в Лондоне и Нью-Йорке, сейчас отданы под временные госпитали для зараженных коронавирусом, сообщает Motorsport.

Две гонки в Лондоне должны были пройти 25 и 26 июля. Гонка в Нью-Йорке была запланирована на 11 июля.

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.