Организаторы «Формулы Е» отменили этапы в Лондоне и Нью-Йорке

Организаторы чемпионата «Формула-Е» отменили этапы Гран-при в Лондоне и Нью-Йорке.
Территории, на которых планировалось проложить временные трассы для гонок в Лондоне и Нью-Йорке, сейчас отданы под временные госпитали для зараженных коронавирусом, сообщает Motorsport.
Две гонки в Лондоне должны были пройти 25 и 26 июля. Гонка в Нью-Йорке была запланирована на 11 июля.
Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
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