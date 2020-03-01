Первый этап гонки нового сезона «Формулы-1» останется в Австралии и пройдёт как планировалось, с 13 по 15 марта.
Здоровье и безопасность каждого человека на Гран-при Австралии является нашим приоритетом. Мы продолжим пристально следить за ситуацией и получать указания от экспертов, — приводит слова руководителя австралийского «Гран-при» Эндрю Уэстакотта Motorsport.
Вероятность переноса первого этапа сезона появилась в связи с распространением инфекции коронавируса. В частности, многие страны ограничивают сообщение с Италией, в результате чего были перенесены или отменены первые два этапа MotoGP.
Французский гонщик команды «Хаас» Ромен Грожан заявил, что может покинуть «Формулу-1» после сезона-2020.
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