https://static.news.ru/photo/2e37047c-5c59-11ea-b241-fa163e074e61_660.jpg Фото: www./www.imago-images.de/Global Look Press

Первый этап гонки нового сезона «Формулы-1» останется в Австралии и пройдёт как планировалось, с 13 по 15 марта.

Здоровье и безопасность каждого человека на Гран-при Австралии является нашим приоритетом. Мы продолжим пристально следить за ситуацией и получать указания от экспертов, — приводит слова руководителя австралийского «Гран-при» Эндрю Уэстакотта Motorsport.

Вероятность переноса первого этапа сезона появилась в связи с распространением инфекции коронавируса. В частности, многие страны ограничивают сообщение с Италией, в результате чего были перенесены или отменены первые два этапа MotoGP.

Французский гонщик команды «Хаас» Ромен Грожан заявил, что может покинуть «Формулу-1» после сезона-2020.