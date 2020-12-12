Он ушёл, но обещал вернуться: на смену Квяту идёт скандальный Мазепин

В Абу-Даби завершился один из самых необычных сезонов «Формулы-1». Борьба за места в Кубке конструкторов осталась позади, а для кого-то и вовсе турнир стал последним. NEWS.ru подводит итоги яркого года «Королевских гонок».

Последняя гонка — она трудная самая

Старт выдался успешным во всех смыслах и впервые за последнее время без инцидентов. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, начавший гонку седьмым, после 10 кругов оказался 14-м, пропустив кого только мог, в первую очередь из-за потери времени на последовательных пит-стопах под виртуальной машиной безопасности. В итоге россиянин финишировал только 11-м, сразу за очковой зоной. А вот для Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл», гонка оказалась максимально успешной — пьедестал почёта, серьёзный отрыв от соперников в лице Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона (оба — «Мерседес»).

Алексу Албону («Ред Булл») тем временем не хватило совсем немного, чтобы отобрать у британца третье место. Из всей тройки призёров сложнее всех было именно Боттасу — из-за неудачных последних выступлений внимания к нему со стороны «Мерседеса» прибавилось значительно. Периодически казалось, будто руководство команды и вовсе жалеет о подписании контракта с ним ещё в середине сезона, что лишь нагоняло ответственности на спортсмена. К тому же у Тото Вольффа (исполнительного директора «Мерседеса»), скорее всего, есть возможность менять своё решение. В этот раз Боттасу однозначно повезло.

Тото Вольфф instagram.com/totowolfffans

Золотой Хэмилтон

Семикратный чемпион мира, человек, побивший рекорд Михаэля Шумахера по личным победам (95 против 91), по победам в составе одной команды (74 против 72), по поул-позиции (98 против 68), по подиумам (165 против 155), сравнявшийся с ним по числу побед на одной трассе (восемь у Шумахера на «Маньи-Кур» и столько же у Хэмилтона на «Хунгароринг»), может по праву гордиться собой. Мы видели его взлёты и падения, но этот сезон стал для гонщика просто волшебным — 11 раз британец становился лучшим (Гран-при Штирии, Венгрии, Великобритании, Испании, Бельгии, Тосканы, Эйфеля, Португалии, Эмилии-Романьи, Турции, Бахрейна). И если кто-то думал, что этот сезон может стать для него последним, то пришло время это опровергнуть — «Формула-1» показала заявочный лист на сезон-2021, и в нём красуется фамилия британца. А это значит, что в следующем сезоне нас ждёт настоящая жара!

Перес и «Рейсинг Пойнт»

Самая обидная часть любого чемпионата — вероятность остаться без контракта на следующий сезон. Серхио Перес проводит в «Рейсинг Пойнт» лучшие годы своей карьеры и при этом находится в подвешенном состоянии. Новый контракт с ним пока не подписали, а оставаться без гонок минимум год может дорогого стоить. Учитывая, что он стал единственным пилотом, который не смог завершить заезд в Абу-Даби, шансов сохранить карьеру всё меньше.

Уход мексиканца — это ещё один пример того, как может быть жесток этот вид спорта. За плечами Переса семь лет верности «Рейсинг Пойнт», он не раз поднимал её на подиум, однажды даже спас от банкротства, что помогло Лоуренсу Строллу выкупить команду (ранее «Форс Индиа») под своего сына Лэнса. И что он получает в ответ? Стролл-старший приглашает Себастьяна Феттеля и «выпинывает» лидера.

Везучий Албон

И вот если кому-то откровенно не везёт, то другим удача падает с небес. Самый неоднозначный и волнующий всех вопрос: как Алексу Албону удалось сохранить место в «Формуле-1». Нельзя сказать, что таиландский автогонщик сумел справиться со всеми поставленными задачами в сезоне да и завершил чемпионат не на самых привлекательных позициях. Какой-то карт-бланш. Зато в заключительной гонке сезона Албон расположился на четвёртой строчке, на доли секунды оказавшись хуже Хэмилтона. Этот результат точно может оставить Переса без места в «Формуле-1».

Алекс Албон twitter.com/alex_albon

Конец войне Феттеля и «Феррари»

Пожалуй, фамилию Себатьяна знают все. И неслучайно, ведь именно он принёс «Феррари» 14 побед. Больше смогли добыть только легендарные Ники Лауда и Михаэль Шумахер. Сейчас, наконец, мучения Феттеля и «Феррари» подошли к концу. Даже не мучения, а настоящая война. Вместе со «Скудерией» он провёл шесть очень важных лет — приходил с желанием стать круче Михаэля Шумахера, а ушёл как Фернандо Алонсо, который также лишился в своё время доверия команды.

Неясно, кого винить в этой ситуации, но факты налицо — Феттель допустил слишком много непростительных ошибок, «Феррари», в свою очередь, уже давно не является лучшей командой мира в стартовой решётке, а болиды, как ни крути, сильно уступали тому же «Ред Буллу» или «Мерседесу». Так что выиграть титул, объективно, было крайне сложно, а учитывая взаимоотношения, которые складываются между пилотом и руководством в последнее время, просто невозможно.

А что там Квят?

Почти вся карьера россиянина связана с «Ред Буллом» — именно с этой компанией он поднимался на подиум GP3, дебютировал в «Королевских гонках» (в 2014 году) и впервые занимал своё место на пьедестале почёта. Прошедшая гонка в воскресенье стала для Даниила Квята последней в «Альфа Таури» и «Формуле-1» в целом. Об этом можно говорить уже спокойно — предложений от команд ждать не следует, несмотря на то что в «Ред Булл» и в текущей команде ещё есть по одной позиции.

В старшей команде напарником нидерландца Ферстаппена может стать либо Алекс Албон (которому удача откровенно благоволит), либо Серхио Перес, который покидает «Рейсинг Пойнт». А вот в «Альфа Таури» неофициально всё решено — вместе с Пьером Гасли в следующем сезоне будет нарабатывать опыт Юки Цунода, завершивший сезон «Формулы-2» на третьей строчке в общем зачёте. Естественно, Квят до последнего не намеревался прекращать свою жизнь в лучшем автомобильном чемпионате, пытаясь доказать свою силу, но слишком поздно — на последних этапах.

Сейчас его речь пестрит не фразами в стиле «надо выжать максимум из оставшихся гонок», а «я продолжаю атаковать — это не ради следующего года, все эти результаты важны для того, чтобы вернуться в „Формулу-1“ в 2022 году», о чём он сказал в интервью F1NEWS.ru. Да, в последний месяц 26-летний россиянин действительно показывал эффектную борьбу: то занимал места в десятке лидеров, то показывал чуть ли не «лучшие квалификационные круги в жизни» (накануне перед воскресной гонкой в Абу-Даби).

«Формула-1» не останется без российского гонщика

Когда стало ясно, что Квят уходит, чтобы быть сильнее и выстрелить в «Королевских гонках» громче, вопрос о том, кого поддерживать российским любителям автоспорта, выглядит острее. Долго думать не пришлось — «Хаас» быстро объявил о подписании Никиты Мазепина, который в «Формуле-2» занял почётное второе место. Видимо, 21-летний спортсмен настолько обрадовался подобной новости, что решил неудачно пошутить на странице своего Instagram. В сторис появилось видео, на котором он в шутку пристаёт к своей подруге.

После этого в Сети появилась петиция с призывом к «Хаасу» расторгнуть контракт с гонщиком. Подписавшие обращение люди акцентировали внимание на агрессивности Мазепина на трассе. Также их возмутило «сексуальное хищничество» пилота по отношению к женщинам. Оба «героя» признали, что видео — глупая шутка. Контракт с ним расторгать, конечно, не станут, но ещё не дебютировавший Мазепин стал звездой Интернета за последнюю неделю. Теперь кажется, что фанаты «Ф-1» не примут его с распростёртыми объятиями.

Никите придётся постараться, чтобы изменить мнение о себе, которое укрепилось в умах болельщиков. Шутка, конечно, глупая, и ответственность за неё лежит только на плечах пилота. Глядишь, в будущем будет умнее. Может, даже пойдёт по стопам Хэмилтона и станет защищать движение Black Lives Matter. В любом случае, если этот сезон выдался неплохим, то следующий должен стать самым увлекательным за последнее десятилетие.