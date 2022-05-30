28 и 29 мая аэродром Мячково заполнился дрифтерами. Любители езды боком съехались на фестиваль Drift Expo 2022. Здесь можно было увидеть уникальные тачки, от дрифт-«Волги» до DeLorean, и прокатиться на них по треку. Мы пообщались с топовыми пилотами и блогерами и узнали, как они готовили свои дрифт-корчи к соревнованиям, сколько денег потратили на тюнинг и любой ли автомобиль можно заставить ехать боком? Подробности – в материале News.ru.