NEWS.ru занял 15-е место на 1-м этапе чемпионата РФ по симрейсингу

https://static.news.ru/photo/f28e62d4-69e1-11eb-ad7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На виртуальной трассе класса «Формулы-1» Нюрбургринг (Германия) завершился первый этап Всероссийского киберспортивного чемпионата по симрейсингу (GT3) на платформе автосимулятора Assetto Corsa Competizione.

Автомобиль федерального информационного портала NEWS.ru под управлением Дениса Суслова в категории АМ (любители) финишировал на 15-м месте из 40 стартовавших. Победу в гонке одержал Сергей Скиданов.

NEWS.ru

В категории Silver (профессиональные симрейсеры и приглашённые действующие пилоты) машина NEWS.ru под управлением профессионального картингиста, победителя Кубка Чёрного моря, участника финала Гран-при в Австрии Никиты Артамонова финишировала 36-й. Артамонов активно боролся за попадание в десятку сильнейших, но получил штраф Stop-and-go (30 секунд) и откатился в конец пелотона. Победителем этапа стал Егор Огородников.

Второй этап стартует 21 февраля на автодроме «Имола» (Италия). За прямой трансляцией гонок следите на YouTube-канале NEWS.ru .