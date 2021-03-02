Пилот NEWS.ru перед 3-м этапом чемпионата РФ по симрейсингу в 20 лучших

https://static.news.ru/photo/f17d70ce-7b52-11eb-9411-96000091f725_660.jpg Фото: SMP Racing

На виртуальной трассе итальянского автодрома в Имоле завершился второй этап Всероссийского киберспортивного чемпионата по симрейсингу (GT3) на платформе автосимулятора Assetto Corsa Competizione, который выявил победителей в трёх категориях: Silver (полупрофессиональной), Am (любительской) и Pro (профессиональных пилотов).

В лиге Am поул-позиция в квалификации досталась Алексею Копцову (Lexus RC F GT3), который опередил победителя первого этапа Сергея Скиданова (Audi R8 LMS). Копцов смог сохранить лидерство и после пит-стопа, проведённого ближе к финалу заезда, а затем и одержать победу. Вторым стал Скиданов. Третьим финишировал Лука Королёв (Lexus RC F GT3).

Пилот Денис Суслов, выступающий за команду федерального информационного портала NEWS.ru, финишировал 20-м. На первом этапе Суслов занял 14-е место. По итогам двух гонок в общем зачёте он расположился на 18-й позиции с 25 баллами.

В категории Silver победу одержал Егор Огородников (Mercedes AMG GT3), вторым финишировал пилот программы SMP Racing Александр Смоляр (Mercedes-AMG GT3), третьим — Алекс Клюев (Ferrari 488 GT3). В категории Pro первым финишную черту пересёк Ник Бабин (Porsche 991.2 GT3 R), Андрей Абулаев (Ferrari 488 GT3) — второй, третий — Василий Рожков (McLaren 720S GT3).

Третий этап пройдёт 7 марта на австралийском автодроме «Маунт Панорама».

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