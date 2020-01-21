https://static.news.ru/photo/709ba6f2-3c4b-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Итальянский нейрохирург Никола Аччари заявил, что организм семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера из-за черепно-мозговой травмы серьёзно деградировал.

Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьёзно деградировали. Всё из-за черепно-мозговой травмы, — приводит издание Daily Mail слова врача, который добавил, что ничего общего с тем, каким мы его помним, нет.

Аччари также добавил, что все должны понимать, что Шумахер совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах.

Ранее нейрохирург призвал не обольщаться по поводу здоровья Шумахера.

Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму 29 декабря 2013 года, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.

3 января Красный Барон отметил свой 51-й день рождения. Как передавал NEWS.ru, многочисленные поздравления Михаэлю Шумахеру направили представители «Формулы-1».