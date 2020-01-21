Неизвестные похитили фотографии семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сделанные в его доме в Женеве.
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Ранее итальянский нейрохирург Никола Аччари заявил, что организм Шумахера из-за черепно-мозговой травмы серьёзно деградировал.
Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму 29 декабря 2013 года, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.
3 января Красный Барон отметил свой 51-й день рождения. Как передавал NEWS.ru, многочисленные поздравления Михаэлю Шумахеру направили представители «Формулы-1».
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