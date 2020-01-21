https://static.news.ru/photo/6fdc99c2-3ced-11ea-9be1-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер с женой Коринной (архивное фото) Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Неизвестные похитили фотографии семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сделанные в его доме в Женеве.

Как сообщает издание Mirror, фотографии, где гонщик лежит в постели в период прохождения реабилитации после тяжелой черепно-мозговой травмы, пытаются продать за £1 млн. Жена Шумахера уже обратилась в полицию, считая это вторжением в частную жизнь. Отмечается, что за шесть лет с момента получения травмы Шумахером в публичном пространстве не появилось ни одного фото или видео.

Ранее итальянский нейрохирург Никола Аччари заявил, что организм Шумахера из-за черепно-мозговой травмы серьёзно деградировал.

Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму 29 декабря 2013 года, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.

3 января Красный Барон отметил свой 51-й день рождения. Как передавал NEWS.ru, многочисленные поздравления Михаэлю Шумахеру направили представители «Формулы-1».