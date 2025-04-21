Назван чемпион Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» Пиастри стал чемпионом Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Фото: IMAGO/Eric Alonso/Global Look Press

Оскар Пиастри

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Саудовской Аравии, указано на сайте мероприятия. Соревнования прошли на городской трассе в Джидде.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На последнем месте тройки указан монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Пиастри также лидирует с 99 очками в общем зачете.

Ранее британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике на Гран-при «Формулы-1» в саудовской Джидде — проехал круг с результатом 1 минута 27,489 секунды. Он приходит победителем вторую тренировку подряд. Его напарник Пиастри занял второе место, отстав от Норриса на 0,024 секунды.

12 апреля Оскар Пиастри показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на Гран-при в Бахрейне. Чемпионат проходил на автодроме в Сахире. Пиастри преодолел дистанцию за 1 минуту 31,646 секунды.

6 апреля Ферстаппен одержал победу на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1», который состоялся на автодроме «Судзука» в Японии. Вторую строчку занял Ландо Норрис, а третью — Оскар Пиастри. Ферстаппен проехал круг за 1 минуту 26,983 секунды.