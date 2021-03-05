На трибуны Гран-при Бахрейна пустят только зрителей со справкой

https://static.news.ru/photo/2406bb34-7dda-11eb-ac07-96000091f725_660.jpg Фото: Dppi/Florent Gooden/Global Look Press

Сезон-2021 «Формулы 1» начнётся в Бахрейне. Вход на трибуны будет только для тех, кто вакцинировался или имеет антитела к коронавирусу.

Обладатели билетов на Гран-при должны будут предоставить на входе на автодром справку или о перенесённом заболевании, или о вакцинации, причём в обоих случаях должно пройти не менее двух недель, — говорится в заявлении организаторов Гран-при Бахрейна, опубликованном на портале autosport.com.ru.

Кроме того, на Гран-при зрители обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и измерять температуру при входе на автодром. При этом все развлекательные мероприятия будут проводиться исключительно на открытых площадках.

Отмечается, что в прошлом году посетить Гран-при Бахрейна разрешили только медицинским работникам. Это было сделано в знак признательности за усилия в борьбе с коронавирусом.

В 2021 году пилотов ждёт 23 гонки. Сезон стартует на неделю позже запланированного. Ожидалось, что сезон откроет Гран-при Австралии, однако из-за эпидемиологической обстановки гонка в Мельбурне была перенесена на 21 ноября. Также не состоится в апреле Гран-при Китая, его место займет гонка в итальянской Имоле 18 апреля. Об этом сообщается в официальном Twitter «Формулы-1».

Ранее компания — промоутер Гран-при в Китае обратилась к руководству «Формулы-1» с просьбой перенести сроки проведения гонки из-за нестабильной ситуации с пандемией коронавируса на второе полугодие 2021 года. Согласно расписанию гонок «Формулы-1», Гран-при Китая должен был пройти с 9 по 11 апреля 2021 года в Шанхае, писал NEWS.ru.