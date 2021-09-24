На любителя: репортаж с «Формулы-1» от человека, который там впервые

Наверное, каждый, кто любит спорт, не отказался бы хоть раз в жизни съездить на «Формулу-1», хотя бы ради опыта. Чтобы прочувствовать атмосферу и понять, за что эти автогонки любит так много людей. Теперь, когда такая возможность представилась, нет причин не рассказать, как это было.

«Звери», Дорн, пиво, тишина

«Формула-1» — это далеко не только сама гонка. Билет, который, кстати, стоит прилично (от восьми тысяч рублей), позволяет проводить на территории Олимпийского парка три дня подряд и развлекаться вполне разнообразно. Парк аттракционов, кафе, рестораны, пиво (его можно проносить и на трибуну), концерты.

С музыкой всё очень достойно: в первый день концерт давала группа «Звери», во второй — рокеры чуть постарше — Би-2, в третий — Иван Дорн. Ване повезло меньше всех, дождь ворвался под конец воскресной гонки и заставил многих зрителей передумать идти на концерт, кто изначально был на это настроен. Хотя люди в целом приехали к дождю готовые, у многих были дождевики.

«Формула-1», Гран-при России в Сочи HOCH ZWEI/Global Look Press

Контингент очень разнообразный: в основном это люди от 35 до 45 лет, состоятельные, часто — с детьми. Есть и молодёжные компании, но их поменьше, потому что «Формула» — дорогое развлечение. Большинство — без каких-либо опознавательных знаков, невозможно догадаться, за кого они болеют, в этом они сильно отличаются от футбольных болельщиков.

Ещё одно отличие — на «Формуле» публика не поёт, ничего не скандирует, люди сидят молча почти всю гонку, изредка выражая эмоции по поводу обгона или неудачного действия кого-то из пилотов. А обгоны случаются сравнительно нечасто.

Гонка — для знающих

Вообще, что такое смотреть «Формулу-1» с трибуны — это видеть одну маленькую часть трассы, в нашем случае — один поворот, и наблюдать, как каждую минуту по нему проезжают болиды. Проезжают и скрываются из вида на какое-то время. Сначала ты наблюдаешь целый пелотон, а потом разрывы становятся больше, кто-то сильно отстаёт. В нашем случае это был Никита Мазепин, который к концу гонки проигрывал лидерам целый круг. Какое-то время он ехал вместе с лидирующими Норрисом и Хэмилтоном, только те были на круг впереди.

Но над Мазепиным смеяться не хочется. Знающие люди говорят, что у его команды «Хаас» настолько слабая машина, что посади за неё хоть Мика Шумахера, хоть лучшую версию его отца Михаэля, он всё равно никогда не попадал бы даже в очковую зону.

«Формула-1», Гран-при России в Сочи HOCH ZWEI/Global Look Press

Мазепин — дружелюбный и улыбчивый парень, с журналистами общался уважительно, в том числе и в неформальной обстановке — в ресторане за сутки до гонки. Ему всего 22 года, а он уже гоняет в главной лиге автоспорта. Да, успехов пока не добивается, не набрал за сезон ни одного очка, но попасть в «Формулу-1» — это уже такая высота, которой подавляющее большинство никогда и не достигает. Поэтому Никита — молодец в любом случае. Ясно, что без связей и спонсоров, в частности «Уралкалия», ничего бы не было, но Никита сам лично проделал огромный путь из детского картинга и молодёжных серий в «Формулу-1».

В Сочи Мазепин занял 18-е место, последнее, потому что ещё два пилота не финишировали: партнёр Никиты по «Хаасу» Мик Шумахер и Николас Латифи из «Уильямса». А победу одержал Льюис Хэмилтон, на самом финише обошедший Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена. Лидировавший Норрис к тому моменту уже подотстал, коррективы внёс резко начавшийся проливной дождь.

Никита Мазепин, «Формула-1», Гран-при России в Сочи HOCH ZWEI/Global Look Press

Зрелищна ли «Формула-1»? Для незнающих людей — не особо. Звук двигателей и скорости — это круто, но машины просто проезжают раз за разом и всё. На телеэкран тоже можно смотреть, но без комментатора сложно в чём-то разобраться. На автодроме Сочи диктор был, но слышно его было так себе из-за шума болидов и эха.

Но «Формула-1» — это отличный вариант для выходных, несмотря ни на что. Гонка может быть небольшим, трёхчасовым бонусом к отличному времяпрепровождению в Сочи и Олимпийском парке. Даже жаль, что после 2022 года чемпионат уедет из этого города и переместится под Санкт-Петербург.