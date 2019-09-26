https://static.news.ru/photo/8871153a-e10d-11e9-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Пилот команды «Ферарри» Шарль Леклер показал лучшее время в первом тренировочном старте 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи.

Пилот проехал 25 кругов, лучший из которых завершил с результатом 1:34.462. На втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на третьем — Себастьян Феттель, представляющий «Ферарри».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую сессию свободной практики из-за неполадков с автомобилем, успев проехать всего пять кругов.

Гран-при России в Сочи проходит с 27 по 29 сентября.

Квят стартует в гонке в Сочи с последних рядов из-за смены силовой установки, писал News.ru.