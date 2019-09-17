https://static.news.ru/photo/a536882e-d958-11e9-a903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mieguy/Wikimedia Commons

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала календари чемпионатов мира «Формулы-2» и «Формулы-3» на 2020 год.

Согласно календарю, Сочи Автодром примет 11-й этап «Формулы-2» и заключительный, 9-й этап «Формулы-3», сообщает пресс-служба автодрома.

Гонки обоих чемпионатов пройдут и на предстоящем Гран-при России — 2019 «Формулы-1» (с 26 по 29 сентября). «Формула-2» состоится во второй раз, «Формула-3» пройдёт впервые.

Во всех сериях выступят российские пилоты: Даниил Квят («Формула-1»), Никита Мазепин («Формула-2»), Роберт Шварцман («Формула-3»).

Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября, писал News.ru.