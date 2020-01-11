https://static.news.ru/photo/b8431a62-3525-11ea-979a-fa163e074e61_660.jpg Паулу Гонсалвеш Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Он скончался в результате падения с мотоцикла на 276-м километре спецучастка. На место происшествия был отправлен медицинский вертолёт, однако врачи не смогли спасти Гонсалвеша, сообщает пресс-служба «Дакара».

40-летний Гонсалвеш принимал участие в своём 13-м «Дакаре». Лучшим достижением гонщика стало второе место в общем зачёте мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году.

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