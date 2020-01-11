Паулу Гонсалвеш Паулу Гонсалвеш Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Он скончался в результате падения с мотоцикла на 276-м километре спецучастка. На место происшествия был отправлен медицинский вертолёт, однако врачи не смогли спасти Гонсалвеша, сообщает пресс-служба «Дакара».

40-летний Гонсалвеш принимал участие в своём 13-м «Дакаре». Лучшим достижением гонщика стало второе место в общем зачёте мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году.

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Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away. The entire Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his friends and family. Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves. À sa famille, à ses proches, toute la caravane du Dakar présente ses condoléances attristées. توفي السائق البرتغالي باولو غونسالفيس. عائلة داكار تتوجه بأحر التعازي لعائلته ومحبيه Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves. Toda la caravana del Dakar quiere presentarle a su familia, amigos y allegados su más sentido pésame. + info: https://www.dakar.com #Dakar2020 #داكار2020

Публикация от Dakar Rally (@dakarrally)

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