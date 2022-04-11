Милонов резко высказался о «зиге» в исполнении российского гонщика

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о российском гонщике Артёме Севорюхине. Тот выиграл чемпионат Европы по картингу в Португалии и во время церемонии награждения кинул «зигу» — исполнил нацистское приветствие. Слова Милонова приводит Metaratings.ru.

Не знаю, что он имел в виду, может, просто по-идиотски поступил, но это уже проблема того флага, под которым выступает. Он для меня не российский спортсмен. Он говорит, что русский и из России, но почему тогда выступает за Италию? — сказал Милонов.

Депутат добавил, что российские спортсмены, которых не допускают на международные соревнования, остались с чувством гордости, достоинства и чести. А Севорюхину он не сочувствует.

Спортсмен формально выступает под флагом Италии из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине.

Комментируя ситуацию с «зигой», Севорюхин подчеркнул, что общественность неправильно поняла его поступок. По его словам, он хотел «послать сердечки команде».