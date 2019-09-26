https://static.news.ru/photo/5361f23e-e116-11e9-a9a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту выступать на гонке 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме.

Квят подготовил к домашнему этапу особый дизайн шлема, изменив цветовую гамму. Согласно регламенту, раскраска шлема должна оставаться постоянной на протяжении всего сезона и может быть изменена лишь на одном из этапов по ходу чемпионата. По мнению FIA, Квят уже использовал право выступить в шлеме отличной от стандартной раскраски в Монце, сообщает Motorsport .

В раскраске шлема россиянина, подготовленного к гонке в Сочи, основным цветом является белый. Несмотря на запрет, новый шлем был доставлен на трассу.

Гран-при России в Сочи проходит с 27 по 29 сентября.

Квят досрочно завершил первую тренировочную сессию на Гран-при «Формулы-1» в Сочи из-за неполадок с болидом, писал News.ru.