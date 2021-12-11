Мазепин заразился коронавирусом и пропустит гонку в Абу-Даби

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не сможет выступить в заключительной гонке сезона в «Формуле-1» на Гран-при в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус. Россиянину предстоит уйти на самоизоляцию, говорится на официальной странице американской команды.

Никита хорошо себя чувствует, у него нет симптомов, но теперь он уйдёт на самоизоляцию и будет следовать инструкциям соответствующих медицинских инстанций. Безопасность — главный приоритет, — говорится в сообщении.

Команда «Хааса» пожелала гонщику скорейшего выздоровления и отметила, что ждёт его возвращения на гоночную трассу в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что российского пилота «Формулы-1» Никиту Мазепина, выступающего за команду «Хаас», не выгоняли из ночного клуба в Мексике. Представитель гонщика рассказал, что команда отмечала уход одного из инженеров и Мазепин заказал столик в ночном клубе, но по какой-то причине команду техработников не пускали в заведение. Никита объяснил ситуацию и сумел добиться того, чтобы инженерам «Хааса» позволили пройти в ночной клуб. Затем представители команды некоторое время отмечали уход коллеги.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем сезоне. Российский пилот принял участие в 18 этапах чемпионата, но ни разу не сумел попасть в очковую зону. На данный момент он не имеет в активе набранных баллов и занимает 21-е место в личном зачёте.