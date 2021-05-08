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Мазепин в третий раз подряд финишировал последним на Гран-при Формулы-1

17:51, 09 мая 2021
Никита Мазепин Никита Мазепин Фото: Dppi/Antonin Vincent/Global Look Press

В Барселоне завершился четвёртый этап Гран-при Формулы-1. Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон, опередивший своего главного конкурента Макса Ферстаппена из Нидерландов. Российский пилот команды Haas Никита Мазепин в третий раз подряд финишировал последним и занял 19-е место.

Ключевым моментом в гонке стала вторая серия пит-стопов. Ушедший на смену резины раньше своего соперника Хэмилтон сумел сохранить лидерство после того, как в боксы наведался Ферстаппен.

Третье место занял партнёр Хэмилтона по команде Mercedes финн Валтери Боттас. В общем зачёте Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена на 14 очков.

Ранее сообщалось, что финский комментатор Осси Ойкаринен высказался по поводу проблем Мазепина. Журналист, критикуя спортсмена, посоветовал ему сменить профессию.

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