Мазепин в третий раз подряд финишировал последним на Гран-при Формулы-1

В Барселоне завершился четвёртый этап Гран-при Формулы-1. Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон, опередивший своего главного конкурента Макса Ферстаппена из Нидерландов. Российский пилот команды Haas Никита Мазепин в третий раз подряд финишировал последним и занял 19-е место.
Ключевым моментом в гонке стала вторая серия пит-стопов. Ушедший на смену резины раньше своего соперника Хэмилтон сумел сохранить лидерство после того, как в боксы наведался Ферстаппен.
Третье место занял партнёр Хэмилтона по команде Mercedes финн Валтери Боттас. В общем зачёте Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена на 14 очков.
Ранее сообщалось, что финский комментатор Осси Ойкаринен высказался по поводу проблем Мазепина. Журналист, критикуя спортсмена, посоветовал ему сменить профессию.