Мазепин в третий раз подряд финишировал последним на Гран-при Формулы-1

https://static.news.ru/photo/45c13518-b0d6-11eb-ba40-96000091f725_660.jpg Никита Мазепин Фото: Dppi/Antonin Vincent/Global Look Press

В Барселоне завершился четвёртый этап Гран-при Формулы-1. Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон, опередивший своего главного конкурента Макса Ферстаппена из Нидерландов. Российский пилот команды Haas Никита Мазепин в третий раз подряд финишировал последним и занял 19-е место.

Ключевым моментом в гонке стала вторая серия пит-стопов. Ушедший на смену резины раньше своего соперника Хэмилтон сумел сохранить лидерство после того, как в боксы наведался Ферстаппен.

Третье место занял партнёр Хэмилтона по команде Mercedes финн Валтери Боттас. В общем зачёте Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена на 14 очков.

Ранее сообщалось, что финский комментатор Осси Ойкаринен высказался по поводу проблем Мазепина. Журналист, критикуя спортсмена, посоветовал ему сменить профессию.